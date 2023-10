INVESTITO IN BICICLETTTA – IN CODICE ROSSO AL SAN LUCA

Chiamata delle 19.35 per uomo in bicicletta del 1973, quindi 50 anni, di Lucca, investito da un’auto (sembra sulle strisce pedonali in via di Tiglio in località Arancio a Lucca.

L’uomo, comunque sempre cosciente, ha riportato un trauma torico-addominale ed è stato portato in codice rosso al vicino ospedale San Luca di Lucca.

Intervenuti automedica di Lucca e ambulanza della Misericordia di Lucca.