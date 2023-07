Un uomo di 30 anni, originario del Mali, è deceduto dopo essere stato investito mentre era in sella alla sua bici sulla strada provinciale. Secondo le prime ricostruzioni, a urtare violentemente l’uomo potrebbe essere sarebbe stato un mezzo pesante e l’autista non si sarebbe fermato. I carabinieri stanno effettuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Le immagini delle telecamere potrebbero aiutare a individuare il pirata della strada.