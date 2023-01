INVESTITO IN BICI CON PEGASO A CISANELLO

Chiamata delle 16.40 per ciclista investito (sembra che auto se ne sia andata senza prestare soccorso) in via Alpi Apuane a Querceta, nel comune di Seravezza. L’uomo, di 59 anni, è stato accompagnato in codice rosso per dinamica a Cisanello con Pegaso. Nell’incidente ha riportato un trauma cranico. Sono intervenuti anche automedica, ambulanza della Croce Bianca di Querceta (che ha la sede proprio lì vicino) e Vigili Urbani.