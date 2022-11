Investito fuori dal locale dopo una violenta lite: 36enne in ospedale

PIETRASANTA – Un uomo di 36 anni è stato investito di fronte ad un bar di Pietrasanta la notte scorsa dopo essere stato vittima di una violenta lite all’esterno del locale. E’ successo intorno all’1.30 nei pressi del bar Africa al quartiere Africa. L’uomo si trova in ospedale con gravi traumi.

Episodio tutto da chiarire quello avvenuto nella notte di venerdì nel quartiere Africa alle porte di Pietrasanta. Secondo una prima sommaria ricostruzione, intorno all’ 1 e 30, sarebbe scoppiata una rissa in via Svolta, di fronte ad una pizzeria che però, a quell’ora, era già chiusa da diverse ore, come confermato dal titolare che ha appreso dei fatti soltanto la mattina successiva.

La colluttazione avrebbe coinvolto diverse persone che si sarebbero scagliate contro un italiano di 36 anni il quale poi, mentre si stava allontanando a piedi, è stato investito da un’auto che ha poi proseguito la sua corsa senza fermarsi, lasciandolo a terra incosciente.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Versilia con numerose fratture. Le indagini su quanto avvenuto sono state svolte al personale del commissario di polizia di Forte dei Marmi che nel pomeriggio ha rintracciato l’investitore, un italiano di 27 anni, che è stato denunciato a piede libero per lesioni gravi.

