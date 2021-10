INVESTITO DAL PROPRIO FURGONE IN CODICE ROSSO AL VERSILIA

Chiamata delle 12.20 per incidente particolare in via Pietro Lotti (parcheggio Case nuove) a Stiava, nel comune di Massarosa.

Un uomo (non sappiamo età) è stato investito dal suo stesso camioncino: probabilmente è sceso pensando che il freno a mano fosse inserito, invece il mezzo si è mosso e gli è andato addosso. Ha riportato politrauma (in particolare lesioni ad arti inferiori e bacino) ed è stato portato dall’ambulanza della Misericordia di Massaro

sa, in codice rosso, all’ospedale Versilia.