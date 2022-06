investito da un’auto nella zona della Conad in via Fratti a Viareggio – con pegaso a cisanello in codire rosso

Chiamata delle 12.22 per uomo (sembra anziano, ma non abbiamo età) investito da un’auto nella zona della Conad in via Fratti a Viareggio L’uomo ha riportato un trauma cranico commotivo ed è stato portato in codice rosso con Pegaso (atterratto al campo sportivo del Marco Polo) all’ospedale di Cisanello – Pisa. Intervenuti anche automedica e ambulanza