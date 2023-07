Investito da un’ auto mentre cammina lungo la strada

TONFANO – E’ in gravi condizioni un pedone investito da due auto in via Leonardo Da Vinci,

L’incidente si è verificato ieri sera alle 21,15 Il 118 ha inviato sul posto ambulanza e automedica: i sanitari hanno prestato le prime cure al ferito che ha riportato una sospetta frattura ad una gamba e lo hanno trasportato al Versilia con il codice rosso.