Investita questa mattina da una Fiat 500 sulle strisce pedonali

Investita questa mattina da una Fiat 500 sulle strisce pedonali una signora di Greve in Chianti che stava attraversando il viale Italico, in compagnia del figlio e dei loro due cagnolini. Al momento la donna non pare correre pericolo di vita ma il quadro clinico è piuttosto serio.

Questa mattina intorno alle 9,30 una donna di 64 anni residente a Greve in Chianti, in compagnia del figlio e dei loro due cani al guinzaglio stavano procedendo all’attraversamento sulle strisce pedonali sul viale Italico, quando in direzione di marcia Viareggio/Massa sopraggiungeva una Fiat 500 condotta da una donna di 55 anni residente a Carrara. La donna alla guida non si accorgeva del fatto che la signora avesse iniziato l’attraversamento, investendola

La signora investita ha ricevuti in loco i primi soccorsi dalla Croce Bianca di Querceta per poi essere trasferita all’ospedale Versilia,