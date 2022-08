investita da una vettura – grave una ragazza – con pegaso a cisanello

E’ stata investita da un’auto mentre percorreva in bicicletta la via Lombarda a Lammari,

E’ in gravi condizioni una ragazza di 17 anni, che ha riportato un trauma cranico nella brutta caduta a terra.

L’incidente è avvenuto per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Capannori, poco prima delle 15 di oggi

A preoccupare di più è il trauma cranico facciale per questo motivo e’ stata trasportata con pegaso in codicew rosso a cisanello