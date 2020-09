Investimenti per oltre per €1.240.000 euro per la messa in sicurezza idraulica e sviluppo dell’area artigianale di Montramito grazie ad un contributo ottenuto dall’amministrazione Coluccini.

Via libera della giunta Coluccini al progetto esecutivo e procedura di gara per i lavori di mitigazione del rischio idraulico a Montramito per la messa in sicurezza idraulica di un tratto della Gora di Stiava, necessari per lo sviluppo della zona produttiva di Montramito.

Si tratta del 3° stralcio del primo lotto dei lavori, secondo quanto disposto con ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Toscana nel novembre scorso e che prevede un impegno di spesa pari a 1.240.375,45 euro regolarmente iscritto sul blancio 2020 del Comune nel marzo scorso.

I fondi ottenuti ondi saranno utilizzati in particolare per rinsaldare gli argini della Gora di Stiava e rendere così sicura dal punto di vista idraulico la zona.

Un intervento propedeutico all’espansione della zona produttiva che si annuncia molto significativo da un punto di vista economico e occupazionale e che trae origine nel corso degli anni dalla volontà del Comune di perseguire la messa in sicurezza idraulica dell’area di Montramito così come stabilita anche nel “Protocollo di intesa per la mitigazione del rischio idraulico della Gora di Stiava in località Montramito nel Comune di Massarosa” siglato a suo tempo tra l’Amministrazione stessa, la Provincia di Lucca, l’allora Consorzio di Bonifica Versilia – Massaciuccoli e l’allora Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

“Si tratta di un progetto molto importante per garantire lo sviluppo economico di questa zona – spiega il sindaco Alberto Coluccini – con ricadute importanti ed essenziali per lo sviluppo e crescita economica ed anche sul piano occupazionale per la nostra area produttiva che deve essere incentivata adeguatamente. Un passo necessario, affinché aziende e attività possano investire sul nostro territorio”.

Tecnicamente, gli interventi strategici sulla Gora, oltre che l’adeguamento dell’asta, sono fondamentalmente due: la cassa di laminazione nella zona di Montramito a monte della S.S. Sarzanese – Valdera che permette di scolmare l’onda di piena da 43 – 45 mc/sec. fino a 13 – 14 mc/sec. e la cassa di laminazione nell’area del Brentino che permette di scolmare ulteriormente i 13 – 14 mc.sec. fino ad 8 – 9 mc/sec. Con questo atto della giunta di centrodestra arriva il via libera all’Ufficio Lavori Pubblici per procedere con gli atti gestionali e gli adempimenti conseguenti.