PESCAGLIA – intossicato dal monossido di carbonio in casa – con pegaso a cisanello

E’ stato soccorso privo di sensi, nella sua abitazione di Pascoso .

in una casa della strada comunale Fillungo, nella frazione di Pescaglia, sono accorsi ambulana e vigili del fuoco.

Il giovane che era riverso nel letto, presentava i sintomi di una intossicazione da monossido di carbonio,

per cause in fase di accertamento. Nella casa hanno svolto tutti gli accertamenti del caso i vigili del fuoco,

la stufa a legna, presente nell’appartamento, era spenta. I vigili del fuoco ipotizzano che l’ambiente si sia saturato gradualmente negli ultimi giorni: il monossido è un gas inodore ed è impossibile rendersi conto del pericolo.

La situazione è apparsa subito grave: è stato fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso che è atterrato nei pressi. Il giovane è stato condotto a Cisanello