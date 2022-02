“Intollerabili le aggressioni ai dipendenti agli sportelli postali. La carenza di personale rende impossibile controllare anche il green pass”

Numerosi gli episodi segnalati dai sindacati di categoria. In alcuni casi, nella provincia di Lucca, sono dovute anche intervenire le forze dell’ordine. “Per i dipendenti sta diventando sempre più complicato svolgere con efficienza e serenità il loro lavoro”

Lucca 08/02/2022 – “L’endemica carenza di personale costringe a turni massacranti e si ripercuote sul servizio ai cittadini. L’introduzione del green pass obbligatorio per l’accesso agli sportelli ha aggravato una situazione già al limite dell’impossibile. E così si stanno registrando, come hanno denunciato i sindacati di categoria, aggressioni da parte dei clienti, tanto che in alcuni casi sono dovute intervenire anche le forze dell’ordine. Una situazione esplosiva che deve indurre Poste Italiane a prendere provvedimenti immediati: subito assunzioni di nuovo personale!” chiede il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.

“Aggressioni verbali e fisiche che subiscono gli addetti agli sportelli e i portalettere. A causa delle stringenti norme anti-Covid e degli organici ridotti all’osso si formano code all’esterno degli uffici postali che fanno montare la rabbia nei cittadini, mentre la consegna della corrispondenza sta subendo gravi ritardi anche per le giacenze accumulate con le positività al Covid di molti portalettere. Assenze di personale che si trascinano da anni: il reinserimento del 40% delle persone andate in pensione, come da recenti accordi sindacali, non è sufficiente a mantenere l’efficienza operativa degli uffici” fa notare Fantozzi.