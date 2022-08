intitolazione ad Arturo Paoli dell’Istituto Comprensivo Lucca 6

“Dopo dieci anni dalla nascita degli I.C. sul territorio comunale, non saremo più

un numero, ma un nome. Quel nome. Una scelta consapevole voluta da tutta

la nostra Comunità che racconta di un’identità conquistata in questi anni e che

il nome di Arturo oggi ben rappresenta. Figlio di questa terra, Arturo Paoli ha

vissuto dedicando la sua vita agli ultimi, ai bambini alle donne, ai giovani, delle

favelas in Brasile, ma anche ai perseguitati dalle dittature, in Argentina come

nella stessa Lucca. Questo gli fece guadagnare il titolo di Giusto tra le Nazioni e

la Medaglia d’oro al valor civile”.

Queste la parole con cui i ldiregente scolastico Giovanni Testa comunica la scelta. “Intitolare il Nostro Istituto ad Arturo Paoli intendiamo dire

dunque di noi e dei valori che testimoniamo come Comunità educante, nel

nostro fare ed esser scuola: l’accoglienza, la solidarietà, la diversità, la

cittadinanza, l’interdipendenza, il benessere, la Bellezza, il bellessere.

Per dare risalto a questo momento importante per il nostro Istituto abbiamo

previsto un programma fitto di iniziative in questo avvio di anno scolastico, ma

che poi continueranno per tutto l’anno”.

Nella stessa nota, si delineano anche le tappe:

1 SETTEMBRE: Collegio unito di tutto il personale dell’Istituto. E a seguire

attività di formazione per i docenti sulla figura di Arturo Paoli, con la Dott.ssa

Silvia Pettiti responsabile del Fondo di documentazione Arturo Paoli che ha

sede in Piazza san Martino a Lucca.

6 SETTEMBRE: andremo a fare una passeggiata fino a San Martino in Vignale,

dove visiteremo i luoghi dove ha vissuto negli ultimi anni Arturo Paoli e il

piccolo cimitero dove è sepolto.

DAL 15 SETTEMBRE, tutti i docenti e le docenti delle scuole di ogni ordine e

grado che compongono il nostro Istituto, saranno impegnati in attività di

approfondimento ispirate ai valori fondamentali del rispetto della diversità, dell’

unicità della persona , ma anche dell’appartenenza a una comunità.

29 SETTEMBRE Manifestazione nel Complesso di San Francesco, dove tutta la

scuola si riunirà, insieme alle Istituzioni del territorio, per concludere il

percorso di intitolazione. Per l’occasione sarà allestita una mostra nel Chiostro,

con i materiali prodotti dagli alunni delle 9 scuole dell’Istituto.

Il progetto proseguirà durante tutto l’anno scolastico con l’obiettivo di avviare

un gemellaggio con l’associazione A.F.A. fondata da Fratel Arturo Paoli in

Brasile. Lo scopo è di stabilire un legame simbolico e concreto con quelle realtà

lontane, per imparare a guardare all’Altro che ci è accanto.

Un particolare ringraziamento va all’associazione Amici di Arturo Paoli e al

Fondo di Documentazione Arturo Paoli, gestito dalla Fondazione Banca del

Monte di Lucca.