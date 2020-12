Intitolare una piazza ai Martiri delle Foibe, Petrini (FDI): maggioranza vota contro nostra mozione, ma nel 2016 votò a favore. Dov’è la coerenza?

Intitolare una piazza ai Martiri delle Foibe, Petrini (FDI): maggioranza vota contro nostra mozione, ma nel 2016 votò a favore. Dov’è la coerenza?



Capannori (Lu) – “Contrario”, “Contrario”, “Contrario”. E’ questo l’eco che risuona in consiglio comunale ogni qualvolta la maggioranza si trova di fronte a proposte provenienti da Fratelli d’Italia. E l’imbarazzo nel dover votare contro va a braccetto con l’imbarazzo nell’accampare scuse poco verosimili atte a giustificare i diktat di partito.

E’ successo anche ieri sera, con la mozione che voleva intitolare una strada, una via o realizzare un cippo al ricordo dei martiri delle Foibe. Proposta che Fratelli d’Italia aveva depositato da più di un anno e mezzo e che solo ieri ha avuto l’onore di discutere. La maggioranza, invece di fare quadrato intorno a un argomento di questo genere, ha ben pensato di chiedere il ritiro della mozione perchè, a loro detta, l’amministrazione si stava già impegnando in tal senso.

Peccato che, come abbiamo avuto modo di ricordare, l’intitolazione di una Piazza o di una Via ai Martiri delle Foibe è rimasto impegno scritto dal 2016, quando un’analoga mozione presentata dai colleghi di Forza Italia venne approvata all’unanimità.

Abbiamo quindi chiesto di rinnovare l’impegno, di votare all’unanimità una mozione simile a quella già votata.

Niente da fare: arrivati in votazione la maggioranza ha votato in modo contrario. Ed hanno votato “niet” anche i consiglieri Angelini, Lionetti, Rocchi e Lencioni che nel 2016, invece, votarono a favore.



Questa è la coerenza della maggioranza capannorese, che dal 2016 ad oggi ha evidentemente cambiato idea sul tema, forse rispettando il volere di un’associazione a loro vicina che, in giro per l’Italia, non ha problemi a dire che il numero delle vittime delle foibe è gonfiato dalla destra o che “intitolare un giardino pubblico a una presunta martire delle foibe è deplorevole e mistifica la memoria della guerra partigiana di Liberazione che fu un fatto storico europeo”.