INTERVISTA AL PRESIDENTE ANTONELLO SEMPLICIONI A SEGUITO DEI SUCCESSI CONSEGUITI DAL “SETTORE GIOVANILE” E DALLA “PRIMA SQUADRA

Voglio sottolineare che questo non è un percorso che ho fatto da solo, sono tante le persone che in questi 30 anni mi hanno accompagnato ed in certi momenti anche sostenuto ed incoraggiato, alcune sono ancora accanto a me come Michele Albanese, Marco Grazzini e Carlo Carducci, altre hanno preso strade diverse ma sono state ugualmente importanti in questo periodo di crescita ma, quelle che voglio maggiormente ricordare, sono le persone che oggi non ci sono più come Pierluigi Regoli e “Nellone” Sevieri dei quali annualmente rinnoviamo il ricordo dedicandogli dei tornei.