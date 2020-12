Intervento urgente a Massarosa: il Consorzio ripara un argine danneggiato

La collaborazione fra Enti e la prontezza di intervento hanno scongiurato danni.

Massarosa – Intervento urgente a Massarosa nella zona di Pian di Mommio da parte del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che ha ricevuto dal servizio di Protezione Civile locale la segnalazione di un problema su uno degli argini del canale Bianchino. La verifica sul luogo, fatta nella serata di Natale, ha portato i tecnici del Consorzio ad attivare subito la somma urgenza e l’intervento per sistemare il danno.

L’argine di terra del canale di acque alte è franato probabilmente a causa della pressione della piena delle settimane scorse e delle piogge degli ultimi giorni, mettendo a rischio la tenuta del canale in caso di nuove precipitazioni. I livelli attuali del canale sono bassi e non c’è stata fuoriuscita di acqua e così la frana è stata sistemata il 26 mattina (giorno di Santo Stefano) con un escavatore del Consorzio che ha ridefinito e rinforzato l’arginatura con nuove terre. Al termine dei lavori, sul tratto fresco di riparazione è stato steso un telo di nylon che ha la funzione di preservare il tratto da nuove piogge che sono previste nei prossimi giorni.