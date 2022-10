Intervento presidente della Provincia Luca Menesini sul “Pianeta Terra Festival”

« “Pianeta Terra Festival” è una grande opportunità per l’intera provincia di Lucca, perché è un’occasione di riflessione a trecentosessanta gradi a partire da un tema che rappresenta il filo conduttore e che deve pervadere ogni aspetto della nostra vita: la sostenibilità.

Come Provincia parteciperemo venerdì 7 ottobre, all’interno del focus su “Il distretto in movimento: l’esperienza di economia civile della provincia di Lucca”, in cui metteremo sotto i riflettori quanto di potente e rivoluzionario sta avvenendo sul nostro territorio, grazie all’impegno quotidiano di tante associazioni di volontariato, cooperative, aziende ed Enti Locali.

Oggi, infatti, viviamo un periodo complesso dal punto di vista sociale ed economico, che ci richiede con forza di cambiare il paradigma con cui approcciamo a varie questioni, per iniziare a dare nuove interpretazioni e letture. Questo è quanto sta avvenendo sul nostro territorio, all’interno del Distretto di economia civile supportato dalla Provincia. Se guardiamo alla nostra realtà, vediamo che sono in corso processi e modelli che uniscono il bisogno economico con quello sociale e con il bisogno di sostenibilità, argomenti che non possono più in alcun modo essere separati, perché vorrebbe dire fare riflessioni anacronistiche e distanti dalle necessità dei cittadini.

L’economia civile, quindi, può rappresentare il modello di riferimento per raccogliere le nuove sfide, per ricostruire, a partire dalla comunità, una dimensione economica e sociale che metta al centro il benessere delle persone, la qualità della vita, i diritti umani e la tutela della natura.

Sono convinto che possiamo fare il cambiamento che vogliamo, soprattutto all’interno di un percorso di condivisione – che si deve ampliare sempre più – per il quale ringrazio gli attori che oggi costituiscono il Distretto.

Sono necessarie nuove speranze e nuovi sogni ed è dall’economia civile, dalle nostre comunità, che possono nascere e realizzarsi.

Vi aspetto venerdì per parlarne!»

Luca Menesini

Presidente della Provincia di Lucca