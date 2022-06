Intervento in piena notte anche per i tecnici della Stazione Monte Amiata.

L’attivazione è arrivata intorno alle 2.15 da parte della centrale del 118 per un ragazzo allontanatosi dal gruppo di amici durante una cena organizzata in un’area attrezzata in località Lecceto (Siena).

Una squadra di tecnici ha raggiunto il luogo ed ha perlustrato la zona boschiva intorno all’area attrezzata insieme a Vigili del Fuoco e Polizia.

Verso le ore 5.40, con le prime luci dell’alba, il ragazzo ha ritrovato la strada principale, raggiungendo il campo base in autonomia.