Intervento in notturna per i tecnici della Stazione Foreste Casentinesi, attivati ieri sera per una famiglia tedesca dispersa nei boschi

Intervento in notturna per i tecnici della Stazione Foreste Casentinesi, attivati ieri sera per una famiglia tedesca dispersa nei boschi nel comune di Castiglion Fibocchi, nell’aretino. La famiglia, padre madre e figlio, erano usciti per una passeggiata quando hanno sbagliato sentiero e si sono persi nel bosco nella frazione di Gello Biscardo. Con l’arrivo del buio, non riuscendo a ritrovare la strada, hanno allertato i soccorsi. La squadra del Soccorso Alpino, grazie all’utilizzo dell’SMS LOCATOR, è riuscita ad ottenere le coordinate precise dei dispersi. La famiglia è stata raggiunta dai nostri tecnici e dai Vigili del Fuoco. Sul posto, data l’impervietà del terreno, la squadra ha creato un corrimano di sicurezza tramite manovre su corda per poter riportare la famiglia fino al sentiero. Una volta recuperati sono stati accompagnati fino in paese dove attendeva l’ambulanza per i controlli.