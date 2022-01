Intervento di recupero per il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano nella zona dell’Argentario

La Stazione Monte Amiata è stata attivata per due alpinisti in difficoltà sulla falesia “Canne d’organo”.



Il primo di cordata sullo Spigolo è caduto volando per alcuni metri e riportando vari traumi sia agli arti superiori che inferiori.

La squadra di tecnici del Soccorso Alpino li ha raggiunti dal basso mentre l’Elisoccorso Pegaso2 da sopra.

Il recupero è stato effettuato dall’equipe di bordo e dal tecnico d’elisoccorso (TE) in sinergia con la squadra a terra che ha aiutato nelle manovre.



I due alpinisti sono stati recuperati uno alla volta e poi è stato provveduto all’ospedalizzazione dell’infortunato.

Sul posto anche personale del 118 e Vigili del Fuoco.