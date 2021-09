Intervento di recupero per i tecnici della Stazione Monte Falterona, attivati dal 118 per un ciclista infortunato in località Pomaio

Intervento di recupero per i tecnici della Stazione Monte Falterona, attivati dal 118 per un ciclista infortunato in località Pomaio, nel comune di Arezzo. L’uomo stava percorrendo un sentiero quando è caduto, riportando traumi sia alla parte superiore che inferiore del corpo. Una squadra di tecnici, che si trovava nelle vicinanze, ha prontamente raggiunto il luogo dell’incidente. Sul posto, insieme al personale sanitario di Misericordia e 118, l’uomo è stato stabilizzato e messo in barella. In contemporanea è intervenuto anche l’Elisoccorso Pegaso1 da Firenze e i Vigili del Fuoco. Quest’ultimi si sono occupati di ripulire dalla vegetazione uno spiazzo nelle vicinanze, in modo che l’elicottero potesse effettuare le manovre di recupero. Una volta immobilizzato, l’infortunato è stato spostato fino all’area sgomberata dove Pegaso1 lo ha recuperato tramite verricello per poi ospedalizzarlo.