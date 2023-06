intervento di Luca Fidia Pardini (Europa Verde – Verdi Lucca) nella commissione lavori pubblici sui corridoi ecologici.

Ieri (venerdì 23 giugno) si è svolta presso Porta Elisa la commissione lavori pubblici sullo sfalcio dei corridoi ecologici chiesta dai gruppi consiliari di centrosinistra ormai tre mesi fa. Commissione della quale sono venuto a sapere informalmente il giorno prima (infatti altrettanto informalmente mi sono presentato in pantaloni corti anche a causa del gran caldo di questo periodo).

Nel corso della commissione, svoltasi alla presenza degli assessori Buchignani e Consani, che hanno colto l’occasione di presentare il nuovo progetto dei corridoi ecologici, ridenominato “Le Mura della biodiversità”, è apparsa evidente la difficoltà dell’amministrazione, che non è riuscita a giustificare il danno ecologico perpetrato ai danni di circa 3/4 dei corridoi ecologici presenti in precedenza, con tagli fino al pelo dell’acqua che continuano tutt’ora ed erba in putrefazione lasciata nell’acqua (che per altro sono vietati ai sensi della direttiva regionale 1315 del 2019, in assenza di un evidente rischio idraulico), una vera e propria bomba ecologica ai danni della fauna del fossato a causa dell’anossia causata dalla decomposizione dell’erba che lascia prosperare solo le zanzare, come ben spiegato dalla dott.ssa Chines. Se, infatti, nel tratto tra porta Elisa e porta S. Iacopo il progetto sta continuando anche con ottimi propositi di estensione delle fasce di erba non tagliata e di miglioramento della comunicazione nei confronti della popolazione e dei turisti, perché distruggere le stesse fasce in tutto il resto degli spalti? Solo per gratificare tutta quella parte di opinione pubblica scarsamente informata e aggiornata che si fissa su un concetto di “decoro” estremamente soggettivo e antropocentrico? Ci pare davvero assurdo.

Dal momento che mi è stata inaspettatamente concessa la parola, ho espresso come cittadino e a nome degli ecologisti di Europa Verde – Verdi Lucca le considerazioni suddette, auspicando che l’Amministrazione si renda conto che ascoltare il punto di vista scientifico (sostenuto anche dal tecnico dal consulente della ditta Nemo presente in loco, che si occupa del progetto della biodiversità) dovrebbe essere prioritario, piuttosto che genuflettersi ad un’idea vetusta di decoro che oltretutto rischia di andare a scapito anche della sicurezza idraulica, problema estremamente sentito dalla cittadinanza lucchese, a causa dell’erba sfalciata che potrebbe causare occlusioni e innalzamento del livello dell’alveo dei fossi. Volendo guardare avanti, è invece auspicabile che si smetta immediatamente di lasciare l’erba in putrefazione nei corsi d’acqua, lasciando almeno una fascia di vegetazione ripariale che, ormai è ampiamente dimostrato, rallenta il corso dell’acqua (e ciò è positivo dal punto di vista della sicurezza idraulica) e assicura lo sviluppo di un importantissimo ecosistema di insetti impollinatori, fauna acquatica e predatori di insetti dannosi come le zanzare. Tutto questo sugli spalti delle Mura ma anche in tutto il resto dei corsi d’acqua del Comune di Lucca, seguendo ed estendendo le buone pratiche portate avanti dal consorzio di bonifica. Inoltre, venendo ad argomenti di più facile ed immediata comprensione per tutti, evitare di portare avanti sfalci distruttivi corrisponderebbe anche ad un importante risparmio per le casse comunali, con il quale si potrebbero eseguire i tagli dove davvero servono (ad esempio sui cigli delle strade e dei marciapiedi), nonché potenziare tutti quei servizi di cui la comunità ha disperatamente bisogno.

Luca Fidia Pardini

Co-portavoce Europa Verde – Verdi Lucca