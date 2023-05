Intervento del sindaco PARDINI su sfalcio erba e piano asfaltature

Dopo mesi di polemiche basate unicamente su temi ideologici – effetto dello spostamento del Pd dal centrosinistra all’estrema sinistra -, finalmente la minoranza d’opposizione torna con i piedi per terra e leggiamo sui giornali una critica nel merito a questioni concrete, ossia lo sfalcio dell’erba nelle frazioni. Ma “La fretta è una cattiva consigliera”, dice il proverbio. Ed anche stavolta i gruppi di minoranza – nella fretta di voler attaccare a testa bassa l’amministrazione, facendo riferimento ad una pagina sul sito del Comune non aggiornata dall’aprile 2016 – non si sono accorti che abbiamo già programmato tre tagli, a partire come sempre (già da prima che il governo della città passasse a noi) per motivi tecnici dal mese di maggio.

Perché l’attenzione alle periferie per noi è sempre stata fondamentale, lo dimostra il fatto che c’è un assessorato dedicato ed io stesso ogni settimana sono presente sul territorio, fra quartieri e frazioni.

In sostanza, la macchina comunale è già in moto come da programma per almeno tre sfalciamenti dell’erba su tutto il territorio, nella prospettiva di implementare ulteriori interventi, perché bisogna sempre puntare a migliorare.

Penso anche alle asfaltature, dove il miglioramento è semplice, visto che l’ex assessore ai lavori pubblici della giunta Tambellini se ne è ricordato solo in campagna elettorale.

Noi invece abbiamo già triplicato il piano degli investimenti, passando dai 500 mila euro della vecchia amministrazione ad un milione e mezzo.

Il nuovo piano asfaltature è già iniziato dalla Circoscrizione 8 (Ponte a Moriano) e proseguirà con il primo lotto fino a giugno nella Circoscrizione 2 (San Marco, San Vito, Arancio) e nella Circoscrizione 4 (San Cassiano a Vico e San Pietro a Vico).

Fatti, non parole. Questo è il cambiamento.

Mario Pardini

Sindaco di Lucca