INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER SOCCORRERE UN UOMO SCIVOLATO LUNGO UNA SCARPATA

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno alle ore 20.00 per soccorrere un uomo di circa 93 anni scivolato lungo una scarpata in Via Alessandro Volta a Siena.

Spinalizzato in collaborazione con il personale sanitario e recuperato con barella Toboga dal personale VF, intervenuto anche con il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale).

L’uomo è stato poi preso in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.