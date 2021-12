INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER ESTINGUERE UN INCENDIO IN ABITAZIONE

Principio di incendio al primo piano di un edificio posto in via Firenze, nel comune di Prato. All’arrivo sul posto gli occupanti erano già scesi in strada mentre il personale VVF intervenuto con una squadra ed il supporto dell’autoscala, ha prevveduto ad estinguere le ultime braci e mettere in sicurezza l’immobile. Sul posto anche una am

bulanza della misericordia di Prato.