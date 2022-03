Intervento dei Vigili del fuoco di Lucca ieri pomeriggio per spegnere l’incendio che stava interessando la vegetazione nella zona di San Michele, nel comune di Coreglia Antelminelli.

Intervento dei Vigili del fuoco di Lucca ieri pomeriggio per spegnere l’incendio che stava interessando la vegetazione nella zona di San Michele, nel comune di Coreglia Antelminelli. Personale VF a terra, insieme a volontari AIB e un elicottero gestiti dalla Regione Toscana, hanno operato in contrasto al rogo che aveva minacciato anche una vicina rete elettrica. Non si segnalano persone coinvolte.