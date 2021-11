Intervento dei Vigili del Fuoco, a Lucca, per soccorrere 88enne caduto in una scarpata

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti in loc. Palmata per un soccorso a persona.

Un uomo di 88 anni è caduto in una scarpata procurandosi una frattura ad un arto inferiore.

Dopo una breve ricerca per individuarlo, l’uomo è stato recuperato per poi essere affidato alle cure dei sanitari del 118.

Sul posto anche la Polizia di Stato.