INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER IL BORGO DI SAN GENNARO

PREVISTI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER IL BORGO DI SAN GENNARO

Per migliorare l’accesso al paese e rendere più decoroso il centro storico

In arrivo importanti interventi di riqualificazione del borgo di San Gennaro destinati a migliorare l’accessibilità al paese e alla valorizzazione delle componenti urbane e paesaggistiche del centro abitato. La giunta nei giorni scorsi ha approvato il progetto di fattibilità tecnica dell’opera che sarà realizzata con un finanziamento di 490 mila euro proveniente da fondi Pnrr e che prenderà il via entro il 2023.

“Con questi lavori proseguiremo l’opera di riqualificazione della frazione di San Gennaro iniziata con la pavimentazione in asfalto natura della via Ilio Menicucci e la metanizzazione del paese – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Un intervento di rigenerazione urbana che rientra nell’ampio progetto di valorizzazione dei borghi storici del nostro territorio che stiamo portando avanti da tempo. La riqualificazione del borgo di San Gennaro è finalizzata, in particolare, a migliorare l’accesso al paese e la sosta dei mezzi e a rendere più decoroso lo storico centro abitato valorizzando alcuni elementi caratteristici come le fontane e il lavatoio”.

Il progetto prevede la riqualificazione della piazza della frazione: l’area di sosta presente nella piazza sarà riservata ai soli residenti e sarà restaurata la fontana in pietra con abbeveratoio situata su lato nord. Inoltre per migliorare l’arredo urbano saranno messe a dimora ulteriori piante di tiglio che andranno ad implementare i filari già esistenti. Per migliorare la possibilità di parcheggio inoltre il progetto prevede la realizzazione di nuovi stalli per la sosta di uso pubblico lungo via Guido Cheli che saranno ricavati attraverso un restringimento della sede stradale attuale ed un piccolo allargamento della banchina esistente, permettendo così di ricavare un parcheggio in linea fuori dalla sede stradale. A corredo del parcheggio potranno essere inserite essenze autoctone sul lato a monte. Altro intervento previsto dall’opera di riqualificazione è il restauro del percorso pedonale (ex mulattiera detta della Fontanaccia) che dalla via Guido Cheli sale nel paese raggiungendo via Ilio Menicucci e che include il vecchio lavatoio e una fontana. Sarà riattivato il selciato inerbito utilizzando ciottoli di fiume e cordonature in pietra, come nelle porzioni ancora esistenti e saranno restaurati sia la fontana che il lavatoio con ringhiera in quadrello di ferro. Il percorso sarà illuminato con nuovi punti luce su palina.