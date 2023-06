INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO PER L’INCENDIO DI DUE AUTOVETTURE

Capannori (LU) – Alle ore 01:00 circa di questa notte, due squadre della sede centrale dei vigili del fuoco di Lucca sono intervenute con un APS (AutoPompaSerbatoio) e un ABP (AutoBottePompa) in un parcheggio in Via della Madonnina a Capannori, per l’incendio di 2 autovetture di cui una alimentata a GPL. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha fatto si che le fiamme non si propagassero alle altre auto adiacenti..

Sul posto anche i Carabinieri di Altopascio per le mansioni di competenza.

Intervento concluso alle 02:30 circa.