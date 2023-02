intervengono i vigili del fuoco a colle val d’elsa per incendio di una attivita’

I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Poggibonsi stanno intervenendo dalle ore 6.20 circa di questa mattina a Colle di Val d’Elsa, Viale Gramsci, per un incendio che ha coinvolto un’attività commerciale.

L’incendio è stato estinto e l’intervento delle squadre VF ha evitato che le fiamme si propagassero ad altre attività confinanti con quella interessata dall’evento. L’intervento è ancora in corso per le opere di bonifica e messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.