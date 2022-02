Interruzione energia elettrica q.re Africa

Domani (giovedì 10 febbraio) alcune zone del quartiere Africa saranno interessate – come segnalato da Enel tramite avvisi affissi nei giorni scorsi – dall’interruzione di energia elettrica. Trovandosi nell’area interessata due scuole, la Marsili e la primaria Barsottini, il Comune ha chiesto a Enel di ridurre al massimo le tempistiche di distacco almeno per i due plessi scolastici: grazie alla soluzione individuata, Enel ha garantito che le scuole avranno assenza di elettricità per non più di un’ora e mezzo, a partire dalle 9-9,30.

L’amministrazione comunale ringrazia i tecnici e l’Istituto Comprensivo 1 per la collaborazione.