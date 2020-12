Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

via Civitali da 192 a 194, da 198 a 208, da 222 a 224b, da 133 a 135, da 135b a 163, da 167 a 175, da 179 a 181, da 185 a 219, da 225 a 227, da 265 a 273, 279, sn, temp;

via Rosselli 46, da 43 a 51, da 55 a 61, sn;

via Gramsci 2, 42.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320 2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la app gratuita per smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto rivolgersi

al Numero Verde 803 500.