– Interruzione dell’energia elettrica a Forte dei Marmi,

ENEL– Interruzione dell’energia elettrica a Forte dei Marmi, martedì 26 gennaio 2021 dalle ore 12:00 alle ore 17:00, per permettere a E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, di effettuare i lavori di manutenzione del sistema elettrico.

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

via Togliatti da 12 a 16, da 28 a 30, 34, da 38 a 40, da 64 a 66, da 5 a 17, da 21 a 23, da 31 a 33, 39, sn, cant, cant;

via Della Barbiera 52, 58, 64a, 1, da 81 a 81a, da 87 a 89, sn, cant;

via XX Settembre 56, 60, 74, da 80 a 82, da_ve;

via Vico 50, 106p, da 108p a 110a, sn.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320 2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la app gratuita per smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803 500