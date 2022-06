INSTORE – L’8 GIUGNO TORNA ALLO SKY STONE CON IL SUO NUOVO DISCO ‘FAIV’ IL RAPPER DANI FAIV

L’appuntamento è in via Veneto 7 a partire dalle 18:30

Entra nel vivo la stagione degli instore dello Sky Stone & Songs: mercoledì 8 giugno, alle 18:30 arriva infatti Dani Faiv che presenterà ai suoi fans il nuovo album, il quinto della sua carriera, ‘Faiv’.

Quello di Dani Faiv è un ritorno a Lucca, dove era già stato nel 2019, riscuotendo un ottimo successo di pubblico: allora era una promessa della Machete Empire, adesso quella ‘promessa’ è stata mantenuta e Dani Faiv si è affermato, con questo nuovo lavoro, una delle realtà più interessanti del panorama contemporaneo.

Anticipato dai singoli ‘Anno Zero’, ‘Luna Nera’, ‘Facce vere’ con Nayt e ‘Foto di Noi’ con Drast degli Psicologi, ‘Faiv’ è l’album in cui Dani Faiv ha sperimentato di più: nonostante non manchino riferimenti ai suoi precedenti successi e alle sonorità tipiche del rap, Dani ha scelto di percorrere anche nuove strade che lo hanno portato ad esplorare altre realtà musicali, come nella collaborazione con Drast, ma anche come in ‘Venezia’ dove si avvicina all’indie inglese.

Oltre a esprimere la propria opinione in merito alla società attuale e al mondo in cui vive, il rapper spezzino ha voluto lasciare anche spazio a un omaggio al mondo cinematografico (‘Amelie’), realizzato assieme a Leon Faun, nonché ha voluto dedicare un brano alla propria famiglia (‘Full Speed’).

La storia di questo ragazzo, nato a La Spezia nel 1993, è quasi una fiaba moderna: da sempre appassionato di musica, è rimasto con i piedi per terra e ha coltivato la sua passione, senza smettere di lavorare come cameriere, facendo fino a 3 lavori contemporaneamente, fino a quando non ha avuto la certezza che avrebbe potuto vivere con la sua passione. Poi, la svolta e l’incontro con la Machete Empire e oggi è uno dei rapper più attivi e apprezzati della scena urban italiana. In questi anni ha ottenuto una certificazione dopo l’altra: ‘Gameboy Color’ (oro); ‘Yoshi (quattro volte platino); ‘Charles Manson- Buon Natale 2’ (platino); ‘Walter Walzer’ (oro); ‘No14’ (oro); ‘Puertosol’ (oro).

L’incontro si svolgerà secondo le vigenti normative anti-Covid e per maggiori informazioni si può telefonare allo 0583/491389, inviare una mail a info@skystoneandsongs.it o consultare il sito www.skystoneandsongs.it

