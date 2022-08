Installazione artistica contro la violenza sulle donne

Tante scarpette rosse hanno invaso piazza Umberto I a Castelnuovo di Garfagnana: installazione realizzata dalle operatrici del Centro Antiviolenza “Non Ti Scordar Di Te” della Valle del Serchio.

Scarpette rosse per denunciare i continui abusi sulle donne ed i femminicidi che ogni giorno accadono nel nostro paese. Diventate il simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere in tutto il mondo dal 2009, quando l’architetta ed artista messicana Elina Chauvet fece la prima installazione.

La sfida è mantenere viva l’attenzione sul problema ricordando che le vie di uscita ci sono! Il CAV “Non Ti Scordar Di Te” (0583 766094) sostiene le donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza, garantendo massima riservatezza, anonimato e gratuità.

L’installazione si trova sulla montatina di piazza Umberto I, e sarà attiva fino domenica 14 Agosto.

Il Centro Antiviolenza “Non Ti Scordar Di Te” ringrazia tutta l’amministrazione comunale, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Castelnuovo di Garfagnana e gli organizzatori della Settimana del Commercio per il supporto dimostratoci, è fondamentale avere una rete attiva con le realtà del territorio.

“Vorrei ringraziare il Centro Antiviolenza “Non Ti Scordar di Te” per la sensibilità e per il loro impegno quotidiano a difesa e tutela delle donne – asserisce l’assessora con delega alle Pari Opportunità Chiara Bechelli. L’installazione di scarpette rosse, inaugurata alla presenza dell’assessora Patricia Tolaini, è un messaggio a tutte le donne che sono vittime di violenza, ricordando inoltre che anche a Castelnuovo ogni venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00, presso la loc.Unrra, è aperto lo sportello d’ascolto.”