Fotonotizia – installati su viale Apua due sistemi luminosi di segnalazione per attraversamento pedoni

Sono stati installati su viale Apua, in località Macelli, due sistemi luminosi e lampeggianti per la segnalazione degli attraversamenti pedonali. Gli impianti erano stati richiesti da residenti e titolari di attività commerciali per migliorare la sicurezza stradale della zona.