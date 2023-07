INSTALLATE 4 NUOVE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA AL PARCO PANDORA

Micheli: “Continua il potenziamento della rete di videosorveglianza sul territorio per aumentare la sicurezza dei cittadini”.

Quattro nuove telecamere di videosorveglianza sono state installate dall’amministrazione comunale al parco Pandora di Segromigno in Monte grazie ad un finanziamento ottenuto dalla partecipazione ad un bando regionale cui si aggiungono risorse comunali. Prosegue così il potenziamento della rete di videosorveglianza sul territorio comunale per aumentare la sicurezza dei cittadini nelle aree più frequentate e quindi più soggette ad episodi di microcriminalità. Resta attiva la telecamera stradale posizionata in via Nuova nei pressi di Pandora finalizzata al rilevamento delle targhe dei mezzi in circolazione per rilevare eventuali irregolarità in fatto di revisioni scadute e mancanza di assicurazione, quindi con una funzione diversa rispetto alle nuove telecamere di videosorveglianza che sono puntate sul parco.

“Il parco Pandora è un luogo particolarmente frequentato dai giovani e sede di eventi culturali e di intrattenimento realizzati anche dal Comune ed è questo il motivo per cui abbiamo voluto aumentarne la sicurezza con il posizionamento di telecamere di videosorveglianza – afferma l’assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli -. I nuovi dispositivi, come quelli già installati in altre aree pubbliche particolarmente frequentate e quindi più sensibili dal punto di vista della sicurezza urbana, rappresentano infatti un deterrente certamente importante contro il verificarsi di furti ed atti vandalici. Prossimamente, nell’ambito dello stesso finanziamento regionale, altre quattro telecamere saranno installate in piazza Guami a Guamo, altro luogo molto frequentato e sede di eventi, soprattutto durante la stagione estiva. Continua quindi a crescere la rete di telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale per garantire sempre più sicurezza ai nostri cittadini”.

Telecamere di videosorveglianza sono già presenti sulla parte frontale di piazza Aldo Moro, dietro la sede comunale, alla piscina comunale, al parco di Capannori, nell’area di parcheggio situata di fronte al liceo scientifico ‘Majorana’, in via Guido Rossa, nei pressi dello Sportello al Cittadino Zona nord (ex circoscrizione) di Marlia e nella piazza di Colle di Compito.