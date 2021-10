installata la seconda casetta dell’acqua a Pozzi

Installata stamani in piazza Quiriconi la nuova casetta dell’acqua di Pozzi. Si tratta del secondo impianto di questo genere attivo sul territorio comunale. Nel procedere con il rinnovo del contratto di gestione della casetta di via Ranocchiaio a Querceta l’Amministrazione comunale aveva richiesto alle imprese potenzialmente interessate al servizio di garantire l’installazione di una seconda casetta a Pozzi e così è stato. Il nuovo impianto – progettato, realizzato e installato a cura e spese del gestore – entrerà in funzione nei prossimi giorni.

La nuova concessione per le due casette dell’acqua ha la durata di cinque anni, eventualmente prorogabili di altri cinque. Allo scadere del primo quinquennio anche la nuova struttura di Pozzi, come già quella di Querceta, diventerà di proprietà del Comune. I due impianti erogano acqua microfiltrata naturale e gassata refrigerata prelevata dall’acquedotto pubblico al prezzo massimo fissato dall’Amministrazione comunale in 5 centesimi al litro. Tra i vari impegni assunti dal gestore delle casette c’è quello di assicurare il funzionamento degli impianti H24 tutti i giorni dell’anno e di effettuare ogni quattro mesi a proprie spese le analisi chimico-fisiche e microbiologiche di legge, dandone comunicazione al Comune ed esponendo i risultati in un’apposita bacheca visibile dagli utenti. Il Comune richiede inoltre la possibilità di utilizzare parte delle strutture per proprie campagne di informazione istituzionale.