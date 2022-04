Instabilità in arrivo da nord con cali termici in appennino dove vediamo nevicare a S. Pellegrino in Alpe e al passo dell’Abetone (per esempio).

Osservando l’andamento termico della stazione Cfr del Passo Radici vediamo un calo da circa 2°C sopra zero attorno alle 17 ad oltre -2°C attuali .