INSIEME PER PIETRASANTA PARTITO DEMOCRATICO PIETRASANTA

Pietrasanta 13/08/2021

Lo stesso giorno in cui si sono commemorate le vittime dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, è stato convocato il consiglio comunale. In maniera poco formale, dopo una breve introduzione della Presidente Brizzolari, senza che il Sindaco spendesse parola alcuna dopo aver disertata la mattina la cerimonia all’ossario, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della carneficina di Sant’Anna e in ricordo di don Roberto Bovecchi da poco scomparso.

Poco rispettoso il comportamento di alcuni assessori e consiglieri di maggioranza che non si sono neppure degnati di “attivare” lo schermo della telecamera del proprio dispositivo, non curanti del ruolo istituzionale che ricoprono, evidentemente indifferenti alla commemorazione che stavamo promuovendo. Vergogna!

Durante la discussione in consiglio comunale, tornando ai punti dell’ordine del giorno, si è discusso della variante Unicoop tirreno, ulteriore passaggio di una questione che ormai da anni sta ingessando lo sviluppo di una parte del territorio per la difficoltà di rapporti e gestione che evidentemente possiede questa amministrazione. In seguito alle conferenze di copianificazione con Regione e Provincia, si evidenzia un importante ridimensionamento dell’area di proprietà Coop su via Unità d’Italia destinata alla realizzazione di un campo sportivo. Lieti dello sviluppo sportivo che questa operazione sta portando avanti, con questa soluzione si riduce anche il consumo di suolo di un’area a vocazione agricola. Ora però è il momento di dare spazio alla realizzazione delle opere previste da questi accordi, anche per ampliare l’offerta sportiva sul territorio.

Rimane il fatto che questa amministrazione ha dimostrato in questi anni una capacità politica di trattativa nei confronti del privato veramente limitata: siamo infatti passati dai primi accordi che prevedevano realizzazione di parcheggi al posto dell’attuale stadio e una cittadella dello sport, ad un ridimensionamento molto importante con un ritorno limitato per la comunità se pensiamo che molte opere, come l’adeguamento dell’asse viario con la realizzazione di rotonde tra l’Aurelia con via Santini e con il viale Apua, sono scontate nell’ottica dell’ampliamento dei centri commerciali.

Un’amministrazione virtuosa e capace sarebbe riuscita a far includere un passaggio pedonale e ciclabile in via del Crocialetto che darebbe al centro della città nuova vita ed una prospettiva migliore per tutti gli abitanti.

In soccorso a questa amministrazione arrivano inoltre le previsioni urbanistiche del Regolamento del 2014 Lombardi-Forassiepi, che a Focette tramite “convenzione per l’attuazione dell’area di nuovo impianto n. 3 – porta di levante – comparto 3.a”, aveva previsto una destinazione d’uso sportiva tramite l’acquisizione di terreni derivanti da una situazione di fallimento, per recuperare una situazione di degrado alle porte del territorio comunale, lungo l’Aurelia. Sono infatti previsti circa 8.000 mq di impianti sportivi che verranno progettati, realizzati e gestiti da chi si aggiudicherà il bando che verrà sviluppato nei prossimi mesi. Alla fine della durata della convenzione l’area tornerà in pieno possesso dell’amministrazione e, come abbiamo sottolineato durante il dibattito, il bando dovrà prevedere chiaramente anche la possibilità di utilizzo gratuito per associazioni, scuole, centri estivi, ecc., durante tutto l’arco temporale.

Adesso vedremo se l’amministrazione riuscirà a gestire la situazione con la formulazione di un bando idoneo e appetibile per il privato e che riesca ad inserirsi come parte attiva sin da subito nella gestione e sviluppo tramite attività per i cittadini.

Al termine del consiglio è chiaro che questa amministrazione predilige che sia il privato ad investire, cercando sempre la strada della gestione pubblico-privata, ciò non è sbagliato, ma richiede uno sforzo importante e che rischia di far perdere di vista gli obiettivi di una amministrazione che si ritrova sempre di più sotto i diktat degli investitori privati perdendo di vista il valore della cosa pubblica.

Capogruppo Ettore Neri

Consigliere Nicola conti

Partito Democratico Pietrasanta

Lorenzo Borzonasca

Capogruppo “Insieme per Pietrasanta”