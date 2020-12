Insegnanti della Pistelli in agitazione

Camaiore – E’ insostenibile, secondo il personale docente e non docente, la situazione con cui si devono svolgere le lezioni nella scuola media Pistelli di Camaiore, il cui plesso scolastico è sottoposto ad un intervento di ristrutturazione partito nel marzo scorso

Dall’inizio dell’anno scolastico, le classi sono state trasferite all’interno dei 12 moduli prefabbricati sistemati nel cortile della scuola, ma gli spazi insufficienti hanno reso necessario il trasferimento di due classi all’interno della palestra. Qua però i problemi di acustica hanno reso impossibili le lezioni e dunque si è provveduto a spostare nuovamente gli studenti, questa volta all’interno dell’edificio principale, in pratica all’interno del cantiere della scuola.

Un altro grosso problema è rappresentato dall’utilizzo del modulo predisposto come aula a disposizione dei bidelli, ad aula Covid, con il conseguente trasferimento del personale ATA all’esterno, sotto la tettoia ricavata tra i prefabbricati. Il dirigente scolastico Germano Cipolletti, nel condividere i disagi evidenziati dai professori, sottolinea come, fino ad ora, l’attività didattica non sia mai stata interrotta.

fontenoitv