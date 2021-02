Insalata in busta, tutto quello che dovresti sapere se la compri (e perché meglio evitare)

Comode sono comode, ma le insalate in busta sono sempre un acquisto salutare e amico dell’ambiente? Non esattamente. Se da un lato è dal 2015 che sono in vigore regole in materia di produzione, confezionamento e commercializzazione della cosiddetta “quarta gamma” (con vincoli sulla sicurezza alimentare e sulla qualità da rispettare nel ciclo produttivo e nella distribuzione), dall’altro non sempre insalata in busta è sinonimo di qualità.

Tra le regole vige l’obbligo di garantire il rispetto della catena del freddo a una temperatura uniforme e costantemente inferiore agli 8°C lungo tutto il percorso, per esempio, ma ciò non sempre preserva le nostre insalatine imbustate da eventuali danni alla loro sicurezza.

Come fidarci, allora, e cosa dovremmo sapere?

Insalata in busta scaduta, che fare?

Le insalate in busta (lattughino, spinacino, songino, valeriana e un’infinità di altre foglie verdi), sono verdure di IV gamma, ossia sbucciati (nel caso di verdure con buccia), lavati, tagliati e confezionati. Sono vendute nei banchi frigo e, una volta acquistate, vanno conservate in frigorifero. Vanno consumate nel breve tempo possibile, rispettando la data di scadenza per evitare l’alterazione delle caratteristiche organolettiche e la proliferazione batterica. Il periodo di conservazione è in media di 5-7 giorni.

Se sei incinta puoi mangiare insalata in busta?

Il lavaggio è fondamentale anche nel caso di insalata in busta durante la gravidanza, per scongiurare il rischio toxoplasmosi.

Cosa controllare quando acquisti insalata in busta

Al momento dell’acquisto al supermercato, non dimenticate di:

controllare con attenzione che la confezione sia sigillata e integra

controllare la data di scadenza

tenere a mente di doverle consumare più o meno subito (non vanno insomma comprate per conservarle a lungo termine nel frigo) e alcune sono più facilmente deperibili di altre: per esempio valeriana e songino sono più delicate rispetto al radicchio rosso o alla lattuga ruby red (le foglie di colore rosso, tra l’altro, contengono più antiossidanti e antimicrobici naturali che ne favoriscono la conservazione)

Come conservare l’insalata in busta

non conservarla nel cassetto per la frutta e verdura, perché nei frigoriferi di casa qui si trovano temperature superiori ai 4°C

meglio mettere le buste nei ripiani centrali tra 2 e 4°C

Cosa fare prima di consumarla

Prima di consumare l’insalata in busta, verificate che le foglie non si siano alterate e quindi:

verificate l’odore all’apertura della confezione, se c’è odore di rancido meglio lasciare stare

controllate il colore e se c’è essudato sul fondo della busta (eccessiva umidità, qualche goccia di acqua)

controllate la consistenza delle foglie soprattutto se sono state evidentemente tagliate

risciacquate prima del consumo e mangiate subito

Perché le insalate in busta non andrebbero consumate (e non rispettano l’ambiente)

Molti sono motivi per cui preferire l’insalata fresca a quella in busta:

quelle in busta sono generalmente più costose rispetto alla I gamma: in genere, con i soldi che spendiamo per acquistare una busta da 250 grammi, potremmo comprare un cespo di lattuga fresca da un chilo

anche se private degli elementi di scarto e dotata di etichette, non sono sterilizzate . Questo le espone alla contaminazione ed alla moltiplicazione dei batteri con il passare del tempo

. Questo le espone alla contaminazione ed alla moltiplicazione dei batteri con il passare del tempo perdono rapidamente le vitamine e si conservano in tempi brevi

troppa plastica : sebbene si trovino molte confezioni biodegradabili, rimane per lo più il grosso problema del loro imballaggio. Ogni confezione ha sempre un sacchetto di plastica e in alcuni casi anche una vaschetta. Un consumo di plastica davvero eccessivo

: sebbene si trovino molte confezioni biodegradabili, rimane per lo più il grosso problema del loro imballaggio. Ogni confezione ha sempre un sacchetto di plastica e in alcuni casi anche una vaschetta. Un consumo di plastica davvero eccessivo fa sprecare acqua: doppio lavaggio , non solo quello che fanno i produttori, ma anche quello che dobbiamo fare noi a casa

, non solo quello che fanno i produttori, ma anche quello che dobbiamo fare noi a casa la produzione e l’imbustamento di insalata a livello industriale richiede inoltre un elevato consumo di energia

si alterano facilmente: bisogna mantenere sempre la catena del freddo dopo l’acquisto e si devono consumare rapidamente. Se ciò non dovesse succedere e l’insalata deperisce saremmo costretti a gettarla via con un enorme spreco di cibo.

