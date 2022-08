L‘INSALATA DI RISO CON ZUCCHINE E GAMBERI è un primo piatto freddo, perfetto da servire in queste calde giornate estive. Una ricetta semplice e veloce per preparare un RISO FREDDO CON GAMBERETTI E ZUCCHINE sfizioso e ricco di gusto. Per rendere il piatto più saporito aggiungo anche dei pomodori secchi sott’olio, vi assicuro che faranno la differenza e doneranno al riso un sapore straordinario. In alternativa, potete utilizzare anche dei pomodori freschi.

L’INSALATA DI RISO CON ZUCCHINE E GAMBERETTI è una ricetta facilissima, si prepara in pochi minuti e si conserva in frigorifero, pronta da gustare! Una ricetta da preparare in anticipo, magari insieme all’INSALATA DI FARRO CON AVOCADO oppure con l‘INSALATA DI RISO CON ZUCCHINE E SALMONE.

Non perdetevi la mia VIDEO RICETTA dell’INSALATA DI RISO CON ZUCCHINE E GAMBERI.