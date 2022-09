Insalata di polpo con patate e pomodorini

fonte ricette gustose

Procedimento:Riempite di acqua una casseruola abbastanza alta e aggiungete un paio di spicchi di limone e portate a bollore. Nel frattempo lavate molto bene il polpo. Appena l’acqua bolle prendete il polpo per il testa ed immergetelo due-tre volte in modo da far arricciare i tentacoli.

Poi lasciatelo cuocere per circa 40-50 minuti a fiamma medio-bassa con un coperchio. Vi accorgerete che il polpo sarà pronto quando lo andrete a controllare con una forchetta e risulterà morbido. Nel frattempo che il polpo cuoce, dedicatevi alle patate. Pelate, lavate e tagliate le patate a cubetti e versatele in acqua bollente. Fatele cuocere per 10 minuti poi scolatele e lasciatele raffreddare.

Una volta cotto il polpo, lasciatelo raffreddare per almeno mezz’ora. In questo momento lavate e tagliate i pomodorini e l’aglio e metteteli in una terrina. Aggiungete sale, pepe, prezzemolo, olio ed infine le patate. Quando anche il polpo si sarà raffreddato, tagliatelo in pezzi grossolani e aggiungetelo insieme agli altri ingredienti. Fate riposare in frigorifero per almeno un paio di ore. In alternativa potete servirlo anche tiepido.