Insalata di pollo con arance e noci

Ingredienti per 2 persone

Per prima cosa dovete privare il pollo di tutti gli scarti eliminando la pelle e disossandolo. Raccogliete quindi la carne in una ciotola e tagliatela in pezzi. Conditela con sale, olio e un goccino di limone e lasciatela insaporire.

Lavate e asciugate l’insalata e disponetela in una ciotola capiente. Pelate a vivo l’arancia e tagliatela in pezzi. Salate senza esagerare evitando di aggiungere olio. Unite le noci sgusciate e tagliate in pezzi grossolani.

Mettete, infine, il pollo nella ciotola con l’insalata, versate un filo d’olio e mescolate bene. Servite accompagnando con crostini di pane.