INSALATA DI MARE

INSALATA DI MARE



ricetta di mi mà cucinava così

pulite i calamari e fatelo bollire per pochi minuti assieme ai gamberi (col carapace) in acqua salata, vino bianco e aglio.

lasciate intiepidire dopo averli scolati, tagliate i calamari e pulite i gamberi e metteteli in una terrina.



prendete i muscoli e le vongole e fateli aprire in una padella, estraete la polpa e uniteli alla terrina dopo aver scolato il liquido di cottura.



scolate altro eventuale liquido che si può essere formato nella terrina, salate pepate, mettete un pò di succo di limone, prezzemolo tritato, condite con olio extra vergine delicato.

se volete potete aggiungere aglio, fettine di peperone sott’olio, olive per guarnizione, pomodori secchi tagliati fini……..

fonte ezio lucchesi