INSALATA DI GAMBERI

ammollate i fagioli cannellini per almeno 12 ore, cuoceteli con salvia e aglio, lentamente e salate solo a cottura ultimata.



lessate i gamberi per un minuto, sgusciatele e mettete in un’insalatiera i gamberi, i fagioli, i pomodori tagliati a pezzetti o ciliegini tagliati in due, il basilico tagliato fine e condite con olio extravergine, sale e pepe, alcuni aggiungono anche poca cipolla.

mescolare bene con delicatezza……

FONTE EZIO LUCCHESI