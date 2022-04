Insalata di farro con ceci: piatto semplice, leggero e molto gustoso

L’insalata di farro con ceci e pomodori è un piatto fresco e salutare perfetto da gustare per una gita fuori porta o per un pranzo in ufficio.

Con l’aumento della temperatura si preferiscono piatti freddi al contempo gustosi, per questo ti presentiamo un piatto perfetto. Ecco la ricetta da non perdere, l’insalata di farro con pomodori e ceci, un piatto perfetto da gustare sia a pranzo a casa, che per una gita fuori porta o in ufficio.

Un primo piatto freddo che si può preparare in anticipo, magari la sera prima e poi si conserva in frigo fino a quando non si mangerà. Il farro è un perfetto sostituto del riso, ha un buon contenuto proteico, ricco di vitamine, fibre e sali minerali, andrebbe regolarmente inserito in una dieta sana ed equilibrata. Non resta che scoprire la ricetta e così potrai prepararla anche tu a casa.

Insalata di farro con ceci: la ricetta perfetta per tutta la famiglia Per un pranzo per tutta la famiglia, non puoi che optare per l’insalata di farro con ceci e pomodori, così il pranzo sarà più gustoso e soprattutto leggero. Ricetta per 4 persone

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Ingredienti:

320 g di farro 150 g di pomodori ciliegino 200 g di ceci cotti q.b. olio extra vergine di oliva q.b. sale fino qualche foglia di basilico un mazzettino di rucola q.b. origano Preparazione Iniziamo dalla cottura del farro, mettiamo sul fornello una pentola con acqua salata, aggiungiamo il farro è necessario lavarlo per bene sotto acqua corrente, mettiamo in un colino. Non appena bollirà l’acqua facciamo cuocere il farro per il tempo consigliato sulla confezione, più o meno occorrono 20 minuti. Scoliamo e facciamo raffreddare per bene. In una ciotola mettiamo i ceci ben sgocciolati dall’acqua di cottura, i pomodori tagliati dopo averli lavati e asciugati. Uniamo anche il farro, condiamo con sale e olio extra vergine di oliva, l’origano, le foglie di basilico e la rucola lavato e asciugato. Mescoliamo per bene. Copriamo la ciotola con la pellicola per alimenti e lasciamo in frigorifero per un’oretta. Trascorso il tempo togliamo dal frigo e serviamo.