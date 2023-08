Insalata di fagioli freschi, tonno, cipolla e sedano:

Insalata di fagioli freschi, tonno, cipolla e sedano:

i sapori dei ricordi ricette toscane

un piatto saporito e veloce da preparare, che ho visto preparare fin da piccola dalla nonna e che ho apprezzo in tutte le stagioni…

Ingredienti per 4 persone

• 1 kg abbondante di fagioli freschi

• 250 g di tonno sott’olio, sgocciolato e sfaldato

• 1 bel cipollotto tagliato a rondelle sottili

• 1 cuore di sedano affettato

• qualche foglia di salvia

• 2 spicchi d’aglio sbucciati

• sale

• pepe

• olio extravergine di oliva

Procedimento

Sgranare i fagioli, lavarli bene, quindi metterli in una casseruola insieme all’aglio e alla salvia e coprirli con acqua fredda. Coprire il tegame e portare ad ebollizione, abbassare la fiamma e cuocere con il coperchio per circa 30 minuti, mescolando i fagioli di tanto in tanto e aggiungendo altra acqua calda, se necessario.

Quando i fagioli sono quasi cotti, aggiungere un bel pizzico di sale e lasciarli intiepidire.

Scolarli, trasferirli in una ciotola, aggiungere il tonno, il sedano, il cipollotto e condire con olio, sale e pepe.