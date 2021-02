Innovazione urbana, ok al potenziamento degli interventi su Lucca e Pisa

I progetti di innovazione urbana di Lucca e Pisa, finalizzati alla riqualificazione dei quartieri ‘Sant’Anna’ e ‘I Passi’, saranno potenziati. Due collegi di vigilanza Regione-Comuni, ai quali hanno partecipato l’assessore regionale all’urbanistica Stefano Baccelli ed i sindaci delle due città interessate, hanno ratificato la scelta della Regione di destinare all’implementazione dei due ‘PIU-Progetti di innovazione urbana’ ulteriori risorse, tratte sia dalle economie realizzate dagli enti su precedenti applati relativi al Piu, sia dalla ‘riserva di efficacia’ del POR FESR, una sorta di premialità messa a disposizione delle amministrazioni virtuose che, come la Toscana, sono state capaci di raggiungere in tempo e rendicontare i target intermedi dei progetti precedentemente approvati e finanziati.

“I collegi di vigilanza – ha spiegato l’assessore Baccelli – hanno preso atto dei nuovi elementi che andranno ad integrare i progetti di innovazione urbana, potenziandoli e qualificandoli ulteriormente. Siamo di fronte a progetti di riqualificazione di ottima qualità, con tempi di realizzazione dei lavori adeguati e cura nella loro esecuzione. Pur essendo finanziati con risorse della programmazione POR Fesr 2014-20, gli interventi potranno essere ammessi, purchè siano realizzati, rendicontati e collaudati entro il 31 dicembre 2022, grazie anche al metodo di coprogetazzione tipico dei Piu della Regione Toscana, che prevede meccanismi di partecipazione, periodico confronto e monitoraggio ed ha permesso il rispetto dei target intermedi previsti dall’Europa. Da amministratore pubblico sono veramente fiero di vedere come la buona gestione delle risorse pubbliche, svolta con rigore nel rispetto dei tempi e delle finalità, possa contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle nostre città. La riqualificazione urbana è una grande sfida per il futuro, una sfida imprescindibile. La Regione Toscana crede profondamente nel recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, in questo senso abbiamo lavorato in passato e lavoreremo in futuro, per limitare il consumo di nuovo suolo, innovare e recuperare tutte le aree cittadine, contrastando il degrado anche nelle periferie”.



Lucca:

Il PIU interviene sul quartiere Sant’Anna, tra i più popolosi di Lucca. Si sviluppa nelle aree circostanti a Piazzale Sforza e Via Matteotti, estendendosi lungo Viale Puccini e Piazzale Boccherini, sino a riconnettersi con il centro storico, con l’obiettivo di creare nuove centralità riorganizzando funzionalmente l’area. Per migliorare la qualità dell’aria e incentivare la mobilità ciclo-pedonale, inoltre, il PIU razionalizza la struttura viaria esistente e la connette con l’asse ciclabile principale lungo viale Puccini. Con gli 8.355.000 euro del progetto originale (contributo POR FESR 6.450.450 euro) sono stati già cofinanziate la riqualificazione di Piazzale Sforza e del suo fabbricato, quella degli impianti sportivi di via Matteotti e la razionalizzazione della viabilità lungo piazzale Boccherini e via Puccini. Altri interventi, relativi al progetti ‘Dopo di noi’, alla ex sede della Circoscrizione e agli spazi aperti ex distretto sono ancora in corso.

Grazie alle economie ottenute sugli appalti ed alla ‘riserva di efficacia’ il Piu di Lucca potrà essere potenziato con la riqualificazione dell’area verde in via Amendola (contributo di € 382.000), con la realizzazione di una Pista ciclopedonale tra via Ferraris e via Matteotti (€ 200.000) e di percorsi ciclabili e pedonali tra via Togliatti e viale Luporini (€ 340.000).

Pisa:

Il PIU si concentra sul quartiere popolare “I Passi”, nato da un progetto unitario Ina-Casa, il più periferico rispetto al centro di Pisa. Il quartire risente di un significativo isolamento, per questo il progetto si pone come obiettivo la rigenerazione delle relazioni nella comunità, la tutela degli anziani, il miglioramento della mobilità ed il potenziamento delle attività sociali e culturali. Saranno aperte una struttura di co-housing per anziani e servizi ad essa connessi, oltre ad un mercato rionale. Previsti inoltre collegamneti ciclo-pedonali per migliorare la qualità dell’aria ed incentivare la mobilità sostenibile. Con gli 7.966.000 euro del progetto originale (contributo POR FESR 5.889.000 euro) sono stati già cofinanziati il collegamento ciclabile degli impianti pubblici e di pubblica utilità del quartiere con il centro cittadino, la costruzione del co-housing ‘Hope’ (lavori in corso) e la riqualificazione del centro sociale del quartiere con interventi di manutenzione e messa a norma degli impianti, efficientamento energetico, realizzazione di un auditorium/sala multifunzionale oltre alla realizzazione di una nuova piazza parzialmente coperta (lavori in corso).

Grazie alle economie ottenute sugli appalti il Piu di Pisa sarà potenziato con una ulteriore riqualificazione delle piazze, degli spazi pubblici e delle aree a verde del quartiere I Passi (€ 300.328) ed un secondo lotto di percorsi ciclopedonali, sempre finalizzati alla connessione con il centro cittadino (€ 299.852).